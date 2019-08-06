بالفيديو.. مصري يروي مأساة فقد ابنه و20 من عائلته بتفجير معهد الأورام

المصدر: متابعات – سمير سعيد

تتضح مآسي التفجير الإرهابي الذي استهدف "المعهد القومي الأورام" في القاهرة كل يوم، وأحد هذه المآسي يرويها مواطن مصري فقد ابنه وعشرين من عائلته، في التفجير الذي وقع مساء أمس الأحد أمام المعهد.

وحسب تسجيل مصور بثه موقع "القاهرة 24" المصري، أوضح المواطن هيثم طلخان على أن عائلته الكبرى تقيم بمنطقة البساتين، لكن نظرا لظروف وفاة أحد الأقارب قررت إقامة زفاف اثنين من أبناء العائلة في منطقة أخرى.

وأضاف هيثم أن الأسرة كانت تستقل حافلة صغيرة عائدة من حفل الزفاف حينما وقع الانفجار في سيارة كانت تسير أمامها، ما أدى إلى مقتل ابنه وبقية أفراد العائلة، مشيراً إلى أن جثث سبعة منهم تحولت إلى أشلاء تم تجميعها في أكياس بلاستيكية.