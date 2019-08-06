75 انتهاكاً لـ «الأقصى» و«الإبراهيمي» خلال يوليو

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أكثر من 75 اعتداءً وانتهاكا، بحق المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي الشريف، خلال شهر يوليو الماضي. وأوضحت الوزارة، في تقرير لها أعدته بهذا الخصوص، أن قوات الاحتلال اقتحمت أكثر من مرة مصلى باب الرحمة، وأخرجت محتوياته في خطوة لإعادة السيطرة عليه، ومارست كعادتها سياسة الإبعاد والاعتقال بحق عدد من المواطنين.

وفي الخليل، وتحديداً في الحرم الإبراهيمي، منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 46 وقتاً. يأتي ذلك في وقت اعتقلت فيه قوّات الاحتلال 14 مواطناً فلسطينياً من محافظات الضّفة الغربية فجر أمس، بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال.

من جهة أخرى، ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن لواء «كفير» الإسرائيلي، المتخصص في حرب المدن، أجرى الأسبوع الماضي مناورة لوائية واسعة النطاق، حاكت سيناريوهات قتالية متنوعة في الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، في إطار استعدادات اللواء للانتشار على حدود قطاع غزة، في شهر نوفمبر المقبل.

وفي غزة، أعلنت هيئة مسيرات العودة الفلسطينية في غزة، أمس، إلغاء الاحتجاجات الأسبوعية، يوم الجمعة المقبل.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه سيتم استثناء يوم الجمعة المقبل من أي فعاليات، «بهدف التخفيف عن المواطنين، وإتاحة الفرصة لتحضيرات عيد الأضحى المبارك، على أن تكون الجمعة التي تلي العيد جمعة الشباب الفلسطيني».