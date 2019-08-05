أردوغان: تركيا ستنفذ عملية في شمال سورية

المصدر: دمشق - وكالات

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، أن بلاده ستقوم بعملية شرقي نهر الفرات بشمال سورية، في منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، موضحاً أنه أبلغ روسيا والولايات المتحدة بالعملية.

وقال أردوغان خلال مراسم افتتاح طريق سريع بتركيا: «دخلنا عفرين وجرابلس والباب، الآن سندخل إلى شرق نهر الفرات، وأبلغنا روسيا والولايات المتحدة بذلك». إلى ذلك، رحّبت الولايات المتحدة بحذر، أمس، بوقف إطلاق النار بمنطقة إدلب بشمال غرب سورية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء الهجمات على المدنيين، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغن اورتاغوس، في بيان، إن «ما يهم بالفعل هو أن الهجمات على المدنيين والبِنَى التحتية المدنية يجب أن تتوقف».