مصادر: ظريف تلقى دعوة للقاء ترامب

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أفادت مجلة «نيويوركر» الأميركية بأن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، دُعي، الشهر الفائت، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وسط التوتر المتصاعد بين البلدين. وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر أميركية وإيرانية، إن السيناتور الأميركي الجمهوري، راند بول، وبمباركة من دونالد ترامب، لعب دور الوسيط مع ظريف والتقاه، منتصف يوليو، في نيويورك، على هامش زيارة ظريف للأمم المتحدة، وخلال لقائهما اقترح السيناتور على ظريف طرح أفكاره حول كيفية وضع حد لمأزق الملف النووي على ترامب شخصياً، فأجاب ظريف بأن قرار قبول أو رفض هذه الدعوة يتخذ في طهران.