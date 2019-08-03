«العسكري» يطلب اسمَيْ مرشحين لرئيس القضاء والنائب العام

المصدر: الخرطوم - وكالات

أفادت مصادر إعلامية سودانية بأن المجلس العسكري الانتقالي طلب من وفد «قوى الحرية والتغيير»، خلال المفاوضات الجارية حالياً بين الطرفين، أن يقوم بتقديم اسمين لشغل منصبي رئيس القضاء والنائب العام.

وكانت «قوى الحرية والتغيير» طالبت بإلغاء بعض المراسيم التي كان قد أصدرها رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان، والمتعلقة بتشكيل المجلس العسكري الانتقالي وصلاحياته، وكانت في أيام 11 و12 و13 أبريل، حيث طالبت قوى الحرية والتغيير بإلغائها في الإعلان الدستوري، وقد ظلت هذه واحدة من أهم القضايا الخلافية بين الطرفين.