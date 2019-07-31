العاهل المغربي: ملتزمون بنهج اليد الممدودة تجاه الجزائر

المصدر: الرباط - وكالات

أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أن المغرب ملتزم بنهج اليد الممدودة تجاه الجزائر، وذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الـ20 لعيد العرش.

وقال الملك خلال الخطاب: «نؤكد مجدداً التزامنا الصادق، بنهج اليد الممدودة، تجاه أشقائنا في الجزائر، وفاء منا لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار، التي تجمع، على الدوام، شعبينا الشقيقين».

وأضاف أن هذا «تجسد مؤخراً، في مظاهر الحماس والتعاطف، التي عبّر عنها المغاربة، ملكاً وشعباً، بصدق وتلقائية، دعماً للمنتخب الجزائري، خلال كأس إفريقيا للأمم بمصر، ومشاطرتهم للشعب الجزائري مشاعر الفخر والاعتزاز بالتتويج المستحق بها».

وأكد أن «الوعي والإيمان بوحدة المصير، وبالرصيد التاريخي والحضاري المشترك، هو الذي يجعلنا نتطلع، بأمل وتفاؤل، للعمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقة، إلى الوحدة والتكامل والاندماج».

كما ناشد العاهل المغربي بتحقيق تكافؤ الفرص للشعب، ووعد بضخ دماء جديدة في الحكومة.