اشتية يتهم إسرائيل وأميركا بتدمير حل الدولتين

المصدر: رام الله - وكالات

هاجم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والإدارة الأميركية، واتهمهما بتدمير حل الدولتين المدعوم دولياً.

وقال اشتية، في افتتاح اجتماع لمنظمة الاشتراكية الدولية في رام الله، إن نتنياهو «ليس شريكاً في السلام، وهو يسرق أرضنا ومالنا، ويقتل أبناءنا».

وأضاف أن إسرائيل في ظل حكم نتنياهو «باتت أمام خيارات محدودة، فلأول مرة منذ 1967، يتفوق الفلسطينيون (6.8 ملايين نسمة) على اليهود (6.6 ملايين نسمة) بين نهر الأردن والبحر المتوسط، بفارق 200 ألف لصالح الفلسطينيين».

وتابع «نتنياهو وضع إسرائيل أمام إما حل الدولتين وإما الموت ديمغرافياً، إما حل الدولتين أو لا دولة يهودية ديمقراطية، إما حل الدولتين أو لا سلام».