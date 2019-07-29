الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في صعدة

المصدر: صعدة - وكالات

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية رازح غربي محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء السابع حرس حدود العميد بشير الشرعبي لموقع الجيش اليمني، إن مدفعية اللواء استهدفت عناصر الميليشيات في قرية الصفراء الواقعة ما بين منطقتي الحصن وبني معين الاستراتيجيتين، مضيفاً: "الاستهداف جاء بعد رصد تحركات الميليشيات التي كانت تهدف إلى الهجوم على المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية القليلة".

وأوضح العميد الشرعبي، أن قوات اللواء السابع أفشلت المخطط الحوثي، وتكبدت الميليشيات قتلى وجرحى، فضلاً عن تدمير آليات تابعة لها.