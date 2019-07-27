بالصور.. جثمان السبسي ملفوفاً بعلم تونس قبل دفنه

المصدر: تونس – وكالات

تواصلت في تونس العاصمة، مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، في جنازة وطنية رسمية انطلقت من القصر الرئاسي بضاحية قرطاج بالعاصمة، بحضور عدد من قادة الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية لتشييع السبسي إلى مثواه الأخير.

وقال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر في كلمته خلال مراسم تشييع جنازة السبسي، إن الراحل السبسي نجح فى تأمين الانتقال الديمقراطي واستقرار البلاد، مضيفا: "الراحل العظيم كان مهندس الوفاق الوطني، ومناصرا لوحدة الصف الوطني المبنى على الحوار، وكان حريصا على إنجاح الخيار الديمقراطى.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الرئيس الراحل قايد السبسي كان مناضلا وعظيما لديه قدرة على الاقناع، مشيرا إلى أنه تعلم منه الكثير من الحكمة، مضيفا: "أود التعبير عن مناخ الطمأنينة في تونس رغم أجواء الحزن التي تخيم على البلاد".