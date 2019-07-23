السيسي: حاصرنا الإرهاب ودمرنا بنيته التحتية

المصدر: القاهرة – د.ب.أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن خطر الإرهاب يأتي على رأس ما واجهته بلاده من تحديات خلال السنوات الماضية.

وقال السيسي، في كلمة أمس بمناسبة تخرج دفعات من الكليات العسكرية والمعهد الفني والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، إن «خطر الإرهاب البغيض كان على رأس ما واجهناه من تحديات على مدار السنوات الماضية، لكن بفضل تضحيات رجال جيش مصر العظيم، ورجال شرطتها الباسلة، استطعنا محاصرته وتدمير بنيته التحتية، ودحر بؤر التطرف التي تنطلق منها العناصر الإرهابية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية». ولفت إلى أن «مصر كانت سباقة في التحذير من هذا الخطر، وطالبنا المجتمع الدولي بالتكاتف لحماية الإنسانية من شروره، والقضاء على مسبباته».

وأكد السيسي أن شعب مصر أثبت أن لديه من قوة الإرادة والصلابة للمضي دائماً للأمام، متخطياً في كل مرحلة تاريخية مرت بمصر جميع الصعاب والتحديات، مشدداً على الاستمرار في العمل على الإصلاح والتطوير إدراكاً لضرورة مواجهة الأزمات التي طال أمدها.