الإمارات تدين انفجار كابول

المصدر: أبوظبي – وام

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، أمس، حادث الانفجار الذي وقع بالقرب من جامعة كابول في العاصمة الأفغانية، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، داعية إلى التكاتف لمواجهة آفة العنف والتخريب الخطيرة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، إن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد ورفضها الدائم لهذه الأعمال التخريبية، التي تستهدف زعزعة أمن أفغانستان.

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والتخريب، اللذين يستهدفان الجميع دون تمييز بين دين وعرق، وأياً كان مصدرهما ومنطلقاتهما.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرةن واجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الأعمال الإجرامية، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين. وأعلن مسؤولون أفغان أن انفجاراً وقع، أمس الجمعة، قرب مدخل جامعة كابول، أسفر عن مقتل ستة، وإصابة 27 على الأقل، بينما كان الطلبة ينتظرون لدخول أحد الامتحانات.