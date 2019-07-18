ذوو ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي ضيوف الملك سلمان

المصدر: الرياض - وام

وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستضافة 200 حاج وحاجّة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة العشرات، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

أعلن ذلك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تصريح صحافي أوردته وكالة الأنباء السعودية، رفع في مستهله شكره وتقديره للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على هذه اللفتة الكريمة تجاه أسر وضحايا ومصابي هذا العدوان الغاشم الذي ترفضه جميع الأديان.

وأشار الوزير آل الشيخ إلى أن استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي الأليم، تأتي في إطار جهود السعودية، الرامية إلى مواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، إلى جانب التخفيف عن أسر مَن وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية.