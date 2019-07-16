إيطاليا تضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة حرب

المصدر: روما - د.ب.أ

ذكرت الشرطة الإيطالية، أمس، أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم ناشط من النازيين الجدد، وضبطت مجموعة كبيرة من أسلحة الحرب غير القانونية، تشمل صاروخ «جو - جو».

وعثر أفراد الشرطة على العديد من البنادق والمسدسات والحراب والمدافع الرشاشة، وأكثر من 800 من قطع الذخيرة في منزل فابيو ديل بيرجيولو، الذي يبلغ من العمر 60 عاماً.

وفي الوقت نفسه، تم تحديد صاروخ فرنسي الصنع من طراز «ماترا»، في مستودع بالقرب من مطار صغير في ريفانازانو تيرمي شمال إيطاليا، وتم اعتقال شخصين وصلا إلى المخزن، هما سويسري وإيطالي، وقالت الشرطة إن بيرجيولو كان يحاول بيع الصاروخ لأحد أفراد الميليشيات الإيطالية.