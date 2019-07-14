الآلاف يشاركون في مسيرات لتأبين ضحايا فضّ اعتصام السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

شارك آلاف السودانيين، أمس، في مسيرات لإحياء «ذكرى الأربعين» لمقتل عشرات المتظاهرين في فضّ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، الشهر الماضي، وجاءت المسيرات استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، المظلة المنظمة للاحتجاجات، لتنظيم المسيرات، تحت شعار «العدالة أولاً».

وهتف المحتجون «الدم بالدم، لا نريد تعويضاً»، فيما كانوا يجوبون شوارع منطقة بحري في شمال الخرطوم، وقال شهود إنّ مسيرات أخرى خرجت في منطقة الحاج يوسف، وأم درمان، ومدينة بورتسودان، ومدينتي الأبيض (وسط) ومدني (شرق)، وفي عطبرة.

إلى ذلك، أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل الاجتماع الذي كان مُقرراً، مساء أمس، بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى اليوم، بطلب من الطرفين للمزيد من التشاور، لكن المجلس العسكري نفى لاحقاً ما تردد عن التأجيل.