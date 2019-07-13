بوتين لعباس: سأواصل العمل مع أميركا وإسرائيل لتعزيز حل الدولتين

المصدر: رام الله - وكالات

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، نظيره الفلسطيني محمود عباس، أنه سيواصل عمله مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، من أجل تعزيز حل الدولتين لحل القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي «مطول ومعمق» بين عباس وبوتين، تم فيه «استعراض جميع القضايا سواء ما يتعلق بصفقة القرن أو الموقف من لقاء المنامة أو الموقف من حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وحسب الوكالة شرح عباس لبوتين «الوضع المتأزم في العلاقة مع إسرائيل، وكذلك الخروقات اليومية».

وقال عباس إن «الجهد الروسي في موضوع المصالحة الفلسطينية مهم ومقدر، وإننا ملتزمون باتفاق القاهرة 2017، وجاهزون لتنفيذه بالكامل».

وأكد الرئيسان دعمهما للدور المصري وأهميته في تحقيق المصالحة. يأتي ذلك في وقت أصيب 24 فلسطينياً برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة، خلال فعاليات الجمعة 66 لمسيرة العودة، فيما شهدت الضفة الغربية تظاهرة ضد مصادرة الأراضي في قرية كفر قدوم.