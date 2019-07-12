شهيد في غزة.. وتصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة

المصدر: رام الله - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد فلسطيني متأثراً بجراح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، شرق بيت حانون شمال القطاع. وفتحت قوات الاحتلال النار في أكثر من منطقة حدودية برية وبحرية.

يأتي ذلك في وقت أظهرت معطيات لجيش الاحتلال حدوث تصعيد كبير وخطر في العمليات التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي يطلق عليها عمليات «تدفيع الثمن». وحسب معطيات نقلتها القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، فإن متطرفي «تدفيع الثمن» نفذوا 57 اعتداءً إرهابياً في 2016، وارتفع عدد هذه الاعتداءات إلى 79 في 2017، وإلى 205 اعتداءات إرهابية في 2018. وقال الاحتلال إن الاعتداءات تشمل إحراق حقول زراعية، وتخريب ممتلكات، واستهدفت أراضي وقرى.