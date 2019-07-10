«كأس العمال».. وثائقي يكشف مآسي مونديال قطر

المصدر: عواصم – الإمارات اليوم

سلطت مجلة redpepper البريطانية، الضوء على الفيلم الوثائقي «كأس العمال»، والذي يتناول أوضاع العمال الآسيويين والأفارقة الذين يشيدون المنشآت الرياضية التي ستستضيف فيها قطر مونديال كأس العالم 2022، ويعيشون أوضاعاً صعبة وقاسية وخطيرة.

يدور الفيلم داخل معسكرات العمال في قطر، حيث يتنافسون على بطولة كرة قدم خاصة بهم، وهم يعملون لنحو 12 ساعة يومياً على مدار كامل أيام الأسبوع، وبدون إجازة ولو ليوم واحد، ويعيشون داخل معسكرات معزولة أشبه بالسجون، وكل هذا مقابل رواتب زهيدة.

وأشارت المجلة البريطانية إلى أن أحد هؤلاء العمال تعرض للخداع، حيث دفع رسوم توازي 1200 جنيه إسترليني للحصول على وظيف لاعب في فريق كرة قدم محترف في قطر، ثم فوجئ بأنه سيكون عامل في بناء الملاعب.

.. المزيد من التفاصيل في النسخة الورقية لصحيفة «الإمارات اليوم» غداً الخميس 11 يوليو 2019.