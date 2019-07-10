«النواب الليبي»: السراج عاجز عن إدانة تدخل قطر وتركيا

المصدر: طرابلس - وكالات

انتقد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في بيان، رئيس المجلس الرئاسي لـ«حكومة الوفاق»، فايز السراج.

وأكد صالح أن السراج لا يملك من أمره شيئاً، وأنه رهن للميليشيات المسلحة، حتى إنه لا يستطيع إدانة التدخل التركي والقطري في البلاد، بحسب تعبيره.

كذلك راهن صالح في بيان له قائلاً: «إذا كان بإمكان فايز السراج الاعتراف بوجود إرهابيين ومتطرفين في صفوف الميليشيات المسلحة، وأن يوقف هيمنة هذه الميليشيات على مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة السيادية في العاصمة، وأن يدين ما تقترفه من أعمال نهب للمال العام وابتزاز المؤسسات والمسؤولين في طرابلس، وأن يقرّ بعمليات الجيش الوطني في محاربة الإرهاب والتطرف في غرب البلاد، وأن يستطيع تنحية أمراء الميليشيات المسلحة المسيطرين على طرابلس، وإذا استطاع إدانة التدخل التركي والقطري... فإذا امتلك فايز السراج الشجاعة لذلك، وقتها بإمكانه أن يقدم حلولاً لليبيا وشعبها».

وأضاف: «ليست هناك دولة ما دامت هذه الميليشيات موجودة، والدولة والميليشيات المسلحة ضدان، والجيش الوطني هو حامي الدستور والقانون وسيادة الدولة».