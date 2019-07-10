مجلس الوزراء السعودي يدعو الحجاج إلى عدم رفع شعارات سياسية

المصدر: الرياض - وكالات

رحب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، بحجاج بيت الله الحرام، الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء شعائر الحج.

ووجه الملك مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم، وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وجدد مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه أمس، دعوته لحجاج بيت الله الحرام التفرغ لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، مؤكداً أنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، وستتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة.