السودان: عودة الإنترنت خلال أيام

المصدر: الخرطوم - وكالات

توقّع المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، شمس الدين الكباشي، عودة الإنترنت خلال يومين أو ثلاثة، مؤكداً أن هناك ترتيبات تجري لعودة الخدمة.

وخلال اجتماع مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، أول من أمس، قال الكباشي، إن لجنة صياغة الاتفاق الموقع بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد أشرفت على انتهاء أعمالها، تمهيداً لتوقيع الطرفين عليها.

وبرّر الكباشي تأخير إعادة خدمة الإنترنت بقوله: «أخرنا إعادة خدمة الإنترنت حفاظاً على الاتفاق».

وأوضح أن المجلس العسكري لم يتم إبلاغه بعد بمرشح قوى إعلان الحرية والتغيير لرئاسة الوزراء، قائلاً إن الاتفاق نصّ على اختيار وزراء من الشخصيات المستقلة والكفاءات غير الحزبية.

وأشار إلى عقد اجتماع بين المجلس وقوى الحرية والتغيير «لتوحيد الخطاب الإعلامي».