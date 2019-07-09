المسماري: «داعش» ليبيا يتلاشى عسكرياً

المصدر: طرابلس - وكالات

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية، أن تنظيم «داعش» في ليبيا بدأ يتلاشى عسكرياً.

ولفت المسماري إلى أن «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان» وداعميها هم أعداء الجيش الليبي.

وعن صحة فيديو «داعش» الأخير الذي كشف وجود التنظيم مجدداً في ليبيا، وظهر فيه عشرات المقاتلين المسلحين يبايعون زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، ويتوعدون الجيش بعمليات انتقامية، أفاد المسماري بأن المقطع يظهر تلاشي التنظيم.

كذلك أشار المسماري إلى أن «داعش» بايع زعيماً جديداً له في ليبيا «وهنا الخطورة».

وأكد أن «معركتنا مباشرة مع دول وعواصم ومخابرات داعمة للإرهاب».