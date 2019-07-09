الكرملين «قلق» بشأن «النووي» ويدعو إلى «مواصلة الحوار»

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

أعرب الكرملين، أول من أمس، عن «قلقه» من قرار طهران البدء بتخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، داعياً إلى «مواصلة الحوار». وأعلن المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بسكوف، في مؤتمر صحافي، أن «روسيا تريد قبل كل شيء مواصلة الحوار وبذل الجهود على المستوى الدبلوماسي»، متهماً الولايات المتحدة بأنها المسؤولة عن التوتر الحالي.

وتابع المتحدث «لقد حذرت روسيا والرئيس فلاديمير بوتين من التبعات الحتمية لوضع إحدى الدول الأطراف في الاتفاق حداً لالتزاماتها عبر الانسحاب. نرى الآن بأسف هذه النتائج».