طهران تتوعّد بريطانيا بالرد على احتجازها ناقلة نفط إيرانية

المصدر: طهران - أ.ف.ب

توعّد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، أمس، بريطانيا بالرد على احتجازها ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق، بحسب ما أوردت وكالتا أنباء إيرانيتان.

وقال حاتمي إن احتجاز ناقلة النفط «لن يمر من دون رد منا»، بحسب ما نقلت عنه وكالتا «إسنا» و«تسنيم».

وأضاف وزير الدفاع الإيراني، خلال مراسم دخول زوارق الخدمة في ميناء بندر عباس، أن خطوة بريطانيا «تعتبر قرصنة بحرية». واحتجزت سلطات جبل طارق، التابع لبريطانيا، قبالة أقصى جنوب إسبانيا الخميس، ناقلة النفط «غريس 1»، البالغ طولها 330 متراً والقادرة على نقل حمولة تبلغ مليوني برميل.

وبحسب سلطات جبل طارق فإن اعتراض السفينة تم في المياه الإقليمية البريطانية.

وقال رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو: «نعتقد أن السفينة غريس1 تنقل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سورية، وهي تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سورية».