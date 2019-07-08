رئيس فرنسي سابق يعمل ممثلاً

المصدر: متابعة "الإمارات اليوم"

اتخذ الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، أول خطوة مبدئية نحو ما قد يكون بمثابة مهنة ثانية له خلال الأيام القليلة المقبلة، عندما قام بالمشاركة في أحد أكبر مهرجانات المسرح في العالم.

وظهر الزعيم الاشتراكي، الذي ترك المسرح السياسي بعد فوز إيمانويل ماكرون برئاسة البلاد في عام 2017، لمدة 15 دقيقة في مسرحية بمهرجان أفينيون المسرحي في جنوب فرنسا.

واستطاع هولاند أن يقدم أداءَ جيداَ في الرواية التي تتناول أحوال أوروبا من وجهة نظر أحد الروائيين الأكثر شهرة في فرنسا، لوران جود.

وخرج هولاند من قصر الإليزيه في باريس في مايو 2017، ومنذ ذلك الحين لم يكن له تواجد إعلامي أو سياسي واضح، كما أنه احتفظ برؤيته ووجهة نظره عن العديد من الملفات السياسية.

وعانى هولاند من عمليات إرهابية عديدة خلال فترة حكمه، وهو الأمر الذي كان سببًا في عدم فوزه بفترة رئاسية جديدة في الإليزيه خلال عام 2017.