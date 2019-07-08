غسان إسماعيل مديراً جديداً للمخابرات الجوية السورية

المصدر: بيروت -رويترز

ذكرت مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي موالية للحكومة السورية إن دمشق عينت اللواء غسان إسماعيل مديراً للمخابرات الجوية خلفا لجميل الحسن.

وقالت "شبكة أخبار طرطوس الآن" و"شبكة أخبار حمص"، أول من أمس، إن اسماعيل نائب الحسن حل محله مديراً للمخابرات الجوية السورية. ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية السورية تعليقا رسميا بشأن ذلك.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على الحسن في عام 2011، ووصفت المخابرات الجوية بأنها إحدى وكالات الأمن الأربعة الرئيسية في سورية.

وتقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من 80 ألف شخص تعرضوا لاختفاء قسري من قبل الحكومة السورية منذ بدء الحرب في سورية.

وأصدر الادعاء الألماني في العام الماضي أمر اعتقال دوليا للحسن متهما إياه بارتكاب" جرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية" بسبب دوره في الحرب السورية والاحتجاجات الجماعية التي سبقتها.

واتهمه الادعاء بالإشراف على عمليات تعذيب واغتصاب وقتل " ما لا يقل عن مئات الأشخاص فيما بين 2011 و2013".

وتنفي الحكومة السورية ارتكاب أجهزتها الأمنية أي انتهاكات واسعة النطاق.

ونُقل عن الحسن قوله خلال مقابلة مع صحيفة "اندبندنت" البريطانية في 2016، إنه يجب على الحكومة استخدام قوة أكبر ضد المعارضة في بداية الحرب.