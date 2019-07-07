الناقلة البريطانية «آمنة»

المصدر: عواصم - رويترز

قال مسؤول في مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة لـ«رويترز»، إن الناقلة العملاقة «باسيفيك فويدجر»، التي كانت ترفع علم بريطانيا وتوقفت في مياه الخليج العربي، «آمنة وبخير»، بعدما نفت إيران تقارير بأن «الحرس الثوري» قد احتجزها. وكان قائد في الحرس الثوري الإيراني هدد، أول من أمس، باحتجاز سفينة بريطانية رداً على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة النفط العملاقة «جريس 1» في جبل طارق، قبل يومين.

وأظهرت بيانات منصة أيكون التابعة لشركة ريفينيتيف لتتبع مسارات السفن، توقف الناقلة البريطانية في الخليج أثناء توجهها إلى السعودية قادمة من سنغافورة، وقال مسؤول مجموعة عمليات التجارة البحرية إن التوقف كان إجراء روتينيا لضبط موعد وصولها إلى المرفأ التالي.

وأضاف أن المجموعة، التي تنسق عمليات الشحن في الخليج، كانت على تواصل مع الناقلة البريطانية.