الأفراح تعمّ الشارع السوداني بعد الاتفاق

المصدر: الخرطوم - وكالات

عمّت الأفراح الشارع السوداني، أمس، بعد اتفاق المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

وفور انتهاء جلسة المحادثات وإعلان الاتفاق، أمس، خرج السودانيون في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، في مسيرات حاشدة للتعبير عن فرحتهم بما تم التوصل إليه بين الطرفين، واصفين الاتفاقية بأنها انتصار لمطالب الثورة التي فقدوا خلالها مئات الضحايا. وعمت تظاهرات الفرح ضاحية بري وشارع الستين شرق الخرطوم، ومدينتي أم درمان وبحري (شمال) العاصمة السودانية، ومدينة عطبرة صاحبة القطار الشهير الذي وصل ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش أبريل الماضي.

وظل المتظاهرون يرددون النشيد الوطني، وعبارات تحض على ضرورة التمسك بتحقيق كل مطالب الثورة الشعبية بمحاسبة المتورطين في قتل المحتجين، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أخيراً، على نحو «الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية».

واستمرت سيطرة أجواء الفرح على المشهد العام في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى، حيث تضج الطرقات الرئيسة بأبواق السيارات وأهازيج المارة فرحاً بالاتفاق.