تفاصيل جديدة حول محاكمة البشير

المصدر: الخرطوم -وكالات

سلمت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، استئنافها بشأن توجيه التهمة أمام وكيل أعلى نيابة مكافحة الفساد أمس. وقالت الصحف السودانية عن مصادر، لم تسمها، أن الاستئناف المحددة مهلته بأسبوع سيتم الرد عليه من قبل وكيل أعلى النيابة وسيُحال بعدها الرئيس المعزول للمحاكمة.

وكانت وكالة السودان للأنباء "سونا" نشرت تفاصيل عملية الاستجواب التي أجرتها نيابة مكافحة الفساد في العاصمة الخرطوم، للرئيس المعزول عمر البشير، منتصف الشهر الماضي.

وأكد الناطق باسم الشرطة في بيان حينها، أنه "تم نقل البشير ضمن قوة وحراسة أمنية مشددة من سجن كوبر، لنيابة مكافحة الفساد بحي العمارات، حيث خضع لإجراءات التحقيق بواسطة النيابة المختصة".

وأضاف أنه بعد انتهاء التحقيق، تمت إعادة الرئيس السوداني المعزول إلى سجن كوبر.