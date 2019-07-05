إيران تستدعي سفير بريطانيا احتجاجاً على احتجاز ناقلة نفط

المصدر: عواصم - وكالات

استدعت إيران سفير بريطانيا، أمس، اعتراضاً على ما اعتبرته احتجازاً غير مشروع لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.

وأعلنت حكومة جبل طارق، أمس، أنها أوقفت قبالة سواحلها ناقلة نفط عملاقة تنقل نفطاً إلى سورية على الرغم من العقوبات.

وقال رئيس حكومة هذه المنطقة البريطانية، فابيان بيكاردو، في بيان «لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأن «غريس 1» كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سورية». وأضاف أن وكالات إنفاذ القانون ومشاة البحرية الملكية البريطانية صعدوا على متن الناقلة العملاقة. وتابع: «بموافقة مني، سعت هيئة الميناء وسلطات إنفاذ القانون لإشراك مشاة البحرية الملكية في تنفيذ هذه العملية».

ونشرت الحكومة الأربعاء الماضي لوائح تتيح تطبيق العقوبات على السفينة وشحنتها.