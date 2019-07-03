خامنئي يطيح بقائدين عسكريين كبيرين

المصدر: طهران - وكالات

أقال المرشد الإيراني، علي خامنئي، قائد ميليشيات «الباسيج» التابعة للحرس الثوري غلام حسين غيب برور، ونائب قائد أركان القوات المسلحة عطاء الله صالحي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» فقد أصدر خامنئي أمراً بتعيين العميد محمد رضا آشتياني بمنصب نائب رئيس الأركان، وغلام رضا سليماني بمنصب قائد الباسيج.

وذكرت الوكالة أن خامنئي أشار إلى «كفاءات ومؤهلات» آشتياني، داعياً إياه إلى «بذل الجهود المطلوبة للارتقاء بالمستوى الدفاعي والأمني للقوات المسلحة بالاستفادة من الخبرات النخبوية والعلمية».

كما دعا القائد الجديد للباسيج إلى «العمل على تطوير ثقافة التعبئة والمقاومة وتهيئة الأرضية اللازمة للإبداع لدى عناصر الباسيج، خاصة الفتيان والشبان من أجل تعميق وصيانة القيم الثورية، وتواجدهم المنظم لتلبية حاجات الميدان»، بحسب «إرنا». وأضافت الوكالة أن خامنئي حثَّ أيضاً على ما وصفه بـ«توسيع المجاميع الجهادية وتعزيز وجود قوات الباسيج بين شرائح المجتمع بالتعاون مع قوات الحرس الثوري وبقية مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية»، وفق وصفه.