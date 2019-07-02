الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في صعدة

المصدر: صعدة - سبأنت

حققت قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، تقدماً استراتيجياً في جبهة المزرق شمال غربي محافظة صعدة.

وقال مدير المركز الإعلامي لمحور مران النقيب عادل القدسي، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير أجزاء واسعة في جبهة المزرق الواقعة بين مديريتي الظاهر بمحافظة صعدة وحرض بمحافظة حجة، محرزة تقدماً استراتيجياً في هذه الجبهة، والالتحام بجبهة حرض حجة.

أضاف القدسي أن الجيش استطاع السيطرة النارية على الخط الرابط بين المزرق في عزلة الفج والملاحيظ والمناطق المحيطة بها، بعد معارك ضارية مع ميليشيات الانقلاب الحوثي، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت على مقتل اثنين من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين بجروح مختلفة.