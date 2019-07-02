الميليشيات تجبر الأهالي على حفر الخنادق في الحديدة

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

قال وكيل أول محافظة الحديدة اليمنية، وليد القديمي، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تقوم بإجبار الأهالي في مناطق سيطرتها على حفر الأنفاق والخنادق، وذلك في إطار استمرارها تحصين مواقعها العسكرية، مستغلة الهدنة الأممية التي أعقبت توقيع اتفاق السويد في ديسمبر الماضي.

وأضاف القديمي في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الميليشيات تستغل وضع الأهالي البسطاء الذين ليس لهم حول ولا قوة، ولم يجدوا قوت أولادهم، بسبب قطع أرزاقهم من هذه الميليشيات التي تجبرهم على حفر الأنفاق والخنادق داخل مدينة الحديدة ومديرية بيت الفقيه والمنصورية بمبالغ زهيدة. وتابع: «الميليشيات الحوثية قامت بحفر الخنادق داخل شوارع مدينة الحديدة، وتفخيخها وعمل حواجز وسواتر خرسانية، وبناء حاويات فوق بعضها، وانتقلت إلى مديرية بيت الفقيه للقيام بالأمر نفسه بشكل جنوني وهستيري لا يعقل».