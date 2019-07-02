حملة تونسية تطالب بكشف حقيقة مرض السبسي

المصدر: تونس – د.ب.أ

دشن نشطاء في تونس على منصات التواصل الاجتماعي، أمس، حملة تطالب السلطات بالكشف عن حقيقة صحة الرئيس الباجي قايد السبسي، بعد أيام من تعرضه لـ«وعكة صحية حادة»، وانتشار أنباء متضاربة حول وضعه.

وانتشر هاشتاج «من حقنا نعرفو» على نطاق واسع أمس، مرفقاً ببيان نقلته وسائل إعلام محلية، حيث يطالب السلطات بـ«الإعلام عن حالة الرئيس الصحية، ومدى انعكاس ذلك على منصبه وممارسته لصلاحياته».

كما طالب البيان بأن «يستند هذا الإعلام إلى وثائق طبية يتم عرض محتواها على العموم».

كان السبسي (92 عاماًً) نقل إلى المستشفى العسكري الخميس الماضي، حيث ذكرت الرئاسة أنه في «حالة حرجة» ثم وصفت بعد ذلك حالته بالمستقرة.

وقال بيان الحملة إن «الضبابية تربة خصبة للتأويلات وتغذية الشائعات»، ولفت إلى انتشار خبر وفاة الرئيس في عدد من وسائل الإعلام الخميس الماضي، «بسبب غياب المعلومة الموثقة، ما تسبب في إرباك مؤسسات الدولة».