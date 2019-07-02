داود أوغلو يوجه انتقاداً لاذعاً لحزب أردوغان بعد هزيمة إسطنبول

المصدر: أنقرة - وكالات

انتقد رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، الحليف المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بشدة، بعد هزيمة انتخابية مدوية في إسطنبول الأسبوع الماضي.

وقال داود أوغلو في مناسبة أقيمت في محافظة إلازغ: «اعتدنا أن تكون هناك حكومة تحقق جميع تعهداتها مع مضي الوقت»، مضيفاً أنه يجب على من تسببوا في «تراجع» مبادئ الحزب «دفع الثمن».

وأوضح داود أوغلو: «إذا تلقينا هزيمة في الانتخابات بإسطنبول بفارق 800 ألف صوت، بعدما كان الفارق في المرة الأولى هو 13 ألف صوت، فإن المسؤول في هذه الحالة ليس هو رئيس الوزراء، الذي حقق أغلبية برلمانية واضحة (في الانتخابات العامة العام الماضي)، وإنما هم أولئك الذين تسببوا في حدوث تراجع خطير في الخطاب والتحركات والقيم والسياسات».