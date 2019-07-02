بريطانيا «قلقة بشدة» حيال تجاوز إيران سقف مخزونها من اليورانيوم

المصدر: لندن - أ.ف.ب

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أمس، إن بريطانيا «قلقة بشدة» حيال إعلان إيران تجاوزها السقف المحدد لمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وكتب هانت المرشح لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في تغريدة «قلق بشدة من إعلان إيران أنها انتهكت التزامات الاتفاق النووي».

كما كشف هانت المرشح لرئاسة الوزراء عن خطة تشمل تخصيص مليارات الجنيهات الاسترلينية لتخفيف تأثيرات احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إلا أن وزير المالية قال إن البلاد لا يمكنها تحمل هذه التكاليف.

وقال هانت أمس: «إن الخروج من دون اتفاق هو بالتأكيد ليس أفضل خياراتي، لكن إذا كان التوصل إلى اتفاق خروج غير ممكن فالطريقة الوحيدة لتنفيذ الاستحقاق الديمقراطي للاستفتاء هو الخروج من دون اتفاق، وهو ما سنفعله». وبموجب خطته فسيتم إلغاء جميع إجازات موظفي الأجهزة الحكومية استعداداً للخروج، وخفض ضرائب الشركات.