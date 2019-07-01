الجيش اليمني يشن هجوماً واسعاً على ميليشيات الحوثي

المصدر: الجوف – وكالات

نفذت قوات الجيش اليمني هجوماً واسعاً على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وتمكنت قوات الشرعية خلال العملية من السيطرة على أجزاء واسعة في سلسلة "شعير" الجبلية، بالإضافة إلى تحرير تبة القناصين بمديرية الحشوة، وتكبدت ميليشيات الحوثي خلال المواجهات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وبالتزامن مع المواجهات، شنت مدفعية الجيش اليمني، ومقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، قصفاً مكثفاً على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية، بذات المناطق، وأسفر القصف عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات، وتدمير أسلحة وآليات قتالية تابعة للحوثيين.