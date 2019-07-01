السيسي يعلن تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن مصر نجحت في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية.

وقال السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، أمس، إن الجماعات الإرهابية اعتقدت أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، مشيراً إلى أن العملية الشاملة في سيناء مستمرة، للقضاء على الإرهاب.

وأضاف أن ثورة 30 يونيو لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية، وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم، مشيراً إلى أن ولاء المصريين لمصر، ورفضهم لأي محاولة لمحو هويتهم الوطنية، هما حقيقتان لا تتغيران بفعل الزمن.

وذكر أنه في مثل تلك الأيام، التي لاتزال حية في ذاكرة هذا الجيل، انتفض الشعب مدافعاً عن أعز قيمه، وهي وطنيته وهويته المصرية الأصيلة، مضيفاً أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي أحاطت بتلك الأيام، لكنها كانت من أعظم أيام تاريخنا الحديث، ففي ظلام اليأس يولد الأمل، ومن قلب المحن تخرج العزيمة والإرادة.

وأوضح السيسي أن الشعب المصري رسم، في ثورة 30 يونيو، طريقنا نحو التنمية والنهوض بالاقتصاد، وبناء مستقبل أفضل له ولأجياله القادمة.

وفي المقابل، كشف السيسي: «استطعنا وضع أسس متينة لاقتصاد حديث، واتخذنا قرارات صعبة»، مضيفاً أن «الشعب تحمل قرارات الإصلاح بصمود وكبرياء، بما يليق بشعب عظيم يدرك أن نيل المطالب لا يأتي بالتمني، وإنما بالعمل والتضحية والصبر».

يشار إلى أن وزارة الداخلية أفادت، قبل أيام، باعتقال عناصر تابعة لجماعة «الإخوان»، كانوا يستهدفون بعض منشآت الدولة، خلال احتفالات 30 يونيو.

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني مصري بإصابة خمسة مجندين من الشرطة، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم على الطريق الدولي الشيخ زويد - رفح بمحافظة شمال سيناء.

وقال المصدر إن ارهابيين فجروا عبوة ناسفة عن بعد في مدرعة أمنية، حال تمشيطها طريق الشيخ زويد - رفح الدولي، ما أسفر عن سقوط خمسة مصابين من الجنود بشظايا متفرفة بالجسد وحروق.

وأضاف المصدر أن من بين المصابين حالات حرجة، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري.