ضبط كوكايين مع وفد البرازيل لقمة العشرين

المصدر: مدريد - وكالات

أعلنت السلطات الإسبانية ضبط شحنة مخدر كوكايين يصل وزنها إلى نحو 39 كيلوغراماً، كانت مع أحد ضباط القوات الجوية البرازيلية، الذي رافق وفد الرئيس جايير بولسونارو، المتجه لمدينة أوساكا اليابانية لحضور القمة.

ونقلت شبكة «إيه.بي.سي» الإسبانية، عن بيان أصدرته وزارة الدفاع البرازيلية، نبأ إلقاء القبض على الضابط في مدينة إشبيلية الإسبانية، عندما توقفت الطائرة المتجهة إلى اليابان.

وأضاف البيان أن التحقيقات بيّنت أن الرجل، وهو رقيب يدعى مانويل سيلفا رودريغز، (38 عاماً)، سافر وبحوزته 39 كيلوغراماً من الكوكايين، مقسمة على 37 قطعة مغلفة، زاعماً أنها جبنة.

وعلق الرئيس البرازيلي بولسونارو، على النبأ عبر «تويتر» وهو على متن طائرة أخرى، واصفاً السلوك بـ«المرفوض»، وطالب بالتحقيق ومعاقبة المسؤولين. وقال آميلتون مورو، نائب الرئيس البرازيلي، إن كمية المخدرات التي كانت بحوزة رودريغز توضح أنه لم يشترها بغرض أخذها معه، بل تشير إلى أنه «مهرب مخدرات متمرس».