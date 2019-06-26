حملة إماراتية واسعة لإغاثة أهالي تعز والحديدة النازحين من بطش الحوثي

المصدر: أبين - وام

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة إغاثة واسعة لدعم أهالي محافظتي تعز والحديدة النازحين من بطش ميليشيات الحوثي الارهابية التابعة لإيران إلى مديرية خنفر بمحافظة أبين اليمنية.

تأتي الحملة، التي تستمر أكثر من شهر وتستهدف 23 ألف نسمة من الأسر النازحة من بطش الميليشيات الإرهابية، ضمن البرنامج الإغاثي والإنساني الذي تقدمه الامارات في المحافظات المحررة والذي يشهد تسيير قوافل المساعدات الغذائية والإيوائية عبر الفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الاحمر الاماراتي.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستسهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة.

جدير بالذكر أن حملة الاغاثة تأتي امتداداً أيضا لمسيرة العمل الإنساني التي تقدمه الإمارات للأشقاء في اليمن، بهدف إيصال المساعدات وتلبية احتياجاتهم، وتشمل تجمعات النازحين والمتضررين كافة من مختلف المحافظات اليمنية.

