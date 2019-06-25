إثيوبيا: مقتل مدبر الانقلاب الفاشل

المصدر: أديس أبابا - وكالات

كشف متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد أبي، أن الجنرال العسكري المتهم بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد حكومة أمهرة أسامنيو تسيغ، قتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، على مشارف مدينة بحر دار، عاصمة ولاية أمهرة، فيما شهدت إثيوبيا، أمس، يوم حداد وطني على ضحايا الانقلاب. ولاحقت السلطات في وقت سابق أسامنيو، بعد أن شكّل كتيبة إعدام في أمهرة اقتحمت اجتماعاً يوم السبت، وأصابت حاكم المنطقة أمباشو ميكونين إصابة قاتلة، وجرحت مسؤولاً كبيراً ما لبث أن فارق الحياة.

كما أشارت السلطات إلى مقتل رئيس هيئة الأركان الجنرال سيري ميكونين، من قبل حارسه الشخصي في منزله.