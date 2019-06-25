سقوط حزب أردوغان ينعش الليرة التركية

المصدر: أنقرة - وكالات

ارتفعت قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، أمس، بعد ظهور نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول التي أنهت أشهراً من عدم اليقين، بفوز ساحق للمعارضة في أكبر مدن البلاد. وبلغت قيمة الدولار 5.717 ليرات، أمس، بارتفاع بنحو 2%، بعد ساعات فقط من فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، على منافسه بن علي يلدريم، مرشح الحزب الحاكم الذي يترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، في أول تغيير رئيسي في إدارة المدينة منذ 25 عاماً.

وانضم عشرات الآلاف إلى احتفالات الفوز في تجمعات تلقائية وأخرى منظمة في أنحاء إسطنبول.وفقدت الليرة 15% أمام الدولار منذ بداية هذا عام، فيما يرجع أحدث نزول إلى قرار إلغاء التصويت في إسطنبول الذي جرى يوم 31 مارس.