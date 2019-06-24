مقتل وإصابة 30 حوثياً في مواجهات بتعز

المصدر: تعز – وكالات

أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأسر آخرين خلال مواجهات الساعات الماضية في معركة استكمال التحرير المستمرة لليوم السادس على التوالي شرقي تعز.

ونقل موقع الجيش اليمني عن الناطق الرسمي باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر، قوله إن قوات الجيش شرقي المدينة تمكنت من أسر عدد من عناصر الميليشيات وقتل 12 حوثياً خلال الثلاثين ساعة الماضية، وجرح 18 آخرين.

وأشار إلى أن المواجهات الأخيرة تركزت في محيط معسكر التشريفات في الجهة الشرقية، ومحيط القصر الجمهوري من الناحية الشرقية والشمالية التي لازالت بيد المليشيات الانقلابية، ومناطق أخرى.