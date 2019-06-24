هوك: إيران لم تتجاوب مع الحلول الدبلوماسية الأميركية

المصدر: الكويت - د.ب.أ

دعا المبعوث الأميركي الخاص حول إيران المستشار الأعلى لشؤون السياسات في وزارة الخارجية الأميركية، براين هوك، إيران إلى أن تلتحق بالركب الدولي، وتتخلى عن جنوحها الثوري.

وأشار إلى أن إيران لم تتجاوب مع الحلول الدبلوماسية التي قدمتها الولايات المتحدة، مبيناً أنه لمس دعماً كبيراً لسياسة الرئيس، دونالد ترامب، وتعامله مع الملف الإيراني خلال جولته في المنطقة. وأضاف هوك، في مؤتمر صحافي عقد بالكويت، أن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، له دور حيوي وأساسي في أمن واستقرار المنطقة، وقال «نتشارك مع الكويت رغبتنا والتزامنا بحماية الطرق الملاحية».

وقال «دور الكويت في المنطقة يعطي شيئاً من الأمن والاستقرار في المنطقة».