وزير بريطاني يزور طهران اليوم

المصدر: لندن - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، أندرو موريسون، يتوجه إلى إيران، اليوم، لإجراء محادثات صريحة، في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة بعد إسقاط طائرة أميركية مسيرة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان «في هذا الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر الإقليمي، وفي فترة حاسمة لمستقبل الاتفاق النووي، تمثل هذه الزيارة فرصة لمزيد من التواصل المنفتح والصريح».

وأضاف البيان أن موريسون سيدعو إلى وقف عاجل للتصعيد في المنطقة، وسيعبر عن المخاوف إزاء سلوك إيران في المنطقة، وتهديدها بالكف عن الالتزام بالاتفاق النووي.

ويحاول الأوروبيون إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015. ولندن من الدول الموقعة على هذا الاتفاق، إلى جانب الولايات المتحدة. لكن واشنطن انسحبت منه، وعاودت فرض عقوبات على إيران.