ماليزيا مع منح الروهينغا حق المواطنة في ميانمار

المصدر: بانكوك - د.ب.أ

دعا وزير خارجية ماليزيا، سيف الدين عبدالله، أمس، إلى إنصاف أفراد أقلية الروهينغا المسلمة، ومنحهم حق المواطنة في ميانمار. جاءت الدعوة خلال القمة الـ34 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في تايلاند. وفي تغريدة على موقع «تويتر»، كتبت وزارة الشؤون الخارجية الماليزية: «يدعو وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبدالله، إلى تقديم مرتكبي الجرائم في قضية الروهينغا إلى العدالة، وأن تتضمن عملية إعادة لاجئي الروهينغا إلى ميانمار منحهم حق المواطنة». وتأتي دعوة الوزير في الوقت الذي يلتقي فيه زعماء الدول الـ10 الأعضاء في آسيان، في قمتهم في بانكوك.