طهران تعدم موظفاً سابقاً بوزارة الدفاع بتهمة التجسس لأميركا

المصدر: طهران - رويترز

ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية، أمس، أن إيران أعدمت موظفاً سابقاً في المنظمة الجوفضائية بوزارة الدفاع، بتهمة التجسس لحساب المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه).

وأضافت الوكالة أن جلال حاجي زوار ترك وظيفته قبل تسع سنوات، وأدانته محكمة عسكرية بعد تحقيق كشف عن وثائق ومعدات للتجسس في منزله.

وقالت الوكالة إن الإعدام تم في سجن رجائي شهر بإقليم كرج غرب طهران، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

وتابعت: أنه تم كذلك الحكم على زوجة الجاسوس جلال حاجي زوار بالسجن لمدة 15 سنة، بالتهمة نفسها، وتم تأييد القرارين من قبل المحكمة العليا في إيران.