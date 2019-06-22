بالفيديو.. وزير بريطاني يعتدي على امرأة في حفل رسمي ويحيل نفسه للتحقيق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتدى الوزير البريطاني مارك فيلد على امرأة من أعضاء منظمة السلام الأخضر، الأمر الذي تسبّب في موجة غضب كبيرة عبر مواقع التواصل الإنجليزية.

وكان الوزير يحضر حفلًا ممتعًا في قصر مانشن هاوس برفقة سياسيين ومصرفيين، وكانت الأمور على ما يرام من المرح والكيف، اقتحم 40 من ناشطي منظمة "السلام الأخضر" المعنية بالبيئة الحفل، بهدف لفت انتباه المشاركين فيه إلى قضية التغيّر المناخي.

ووفقاً للفيديو الذي نشرته صحيفة "الإندبندانت" البريطانية اقتربت امرأة ترتدي رداء أحمر اللون من طاولة الوزير الذي أغضبه إفساد الحفل، فأسرع وأمسك برقبتها، ثمّ راح يدفعها بشدة مرة تلو الأخرى، قبل أن يُخرجها من القاعة بينما كانت تصرخ: "احتجاج سلمي".

وبعد تداول الفيديو، دعا أعضاء في البرلمان البريطاني الوزير إلى الاستقالة، كما اعتذر الوزير من السيدة وعن ردّة فعله، كما أنه أحال نفسه إلى التحقيق في مجلس الوزراء، لكنه أكّد أن ردّة فعله كانت “طبيعية”، خوفًا من أن تكون المرأة التي اقتربت منه مسلحة.