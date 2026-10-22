ولي عهد أبوظبي يصل إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية

وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة أثينا، في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله إلى مطار أثينا الدولي، وزير خارجية جمهورية اليونان جورجوس جرابيتريتيس.

ويرافق سموّه، خلال الزيارة، وفد رسمي رفيع المستوى، يضم كلاً من اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ومستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد غانم سلطان السويدي، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي محمد خليفة المبارك، ورئيس دائرة الصحة في أبوظبي منصور إبراهيم المنصوري، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي سيف سعيد غباش، ورئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد مريم عيد المهيري، وسفير الدولة لدى جمهورية اليونان الدكتور علي عبيد الظاهري.