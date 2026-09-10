رئيس الدولة يصل إلى ألمانيا في «زيارة دولة»

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، إلى مدينة برلين، في زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ورافق طائرة صاحب السمو رئيس الدولة، لدى دخولها الأجواء الألمانية، طائرات عسكرية حتى وصولها إلى المطار، ترحيباً بزيارة سموه، وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه.

ويرافق صاحب السمو رئيس الدولة وفد يضم كلاً من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك المزروعي، ووزيرة دولة، نورة بنت محمد الكعبي، ووزيرة دولة، لانا زكي نسيبة، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، فيصل عبدالعزيز البناي، وسفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أحمد العطار، وعدد من المسؤولين في الدولة.