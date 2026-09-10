رئيس الدولة والمستشار الألماني يشهدان إطلاق الحوار الإستراتيجي وإعلان نوايا بشأن إنشاء مجلس استثمار إماراتي ـ ألماني واتفاقيات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس، اليوم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا.

وتهدف هذه الاتفاقات إلى مواصلة تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين دولة الإمارات وألمانيا وتنمية تعاونهما إلى آفاق أوسع في إطار شراكتها الإستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة.

وتشمل التالي:

1- إعلان النوايا المشترك بشأن إنشاء "مجلس الاستثمار الإماراتي – الالماني".

2- إعلان إطلاق الحوار الاستراتيجي.

3- مذكرة بشأن ترتيبات النقل الجوي وحقوق الوصول للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مطار برلين.

4- ترتيب تعاون نحو تطوير مبادرة دولية لتيسير إجراءات المسافرين.

5- خطاب نوايا بشأن استكشاف إطار للتعاون في مجال الدفاع والأمن.

6- إعلان النوايا المشترك على مواصلة توسيع التعاون في مجال الطاقة.

7- إعلان نوايا مشترك بشأن الاستثمار في مراكز البيانات في ألمانيا.

8- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها كافة.

9- اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

10ـ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة.

11- مشروع خطاب نوايا بشأن إقامة تعاون في مجال استضافة البيانات ونظم المعلومات.

12- مذكرة تفاهم في مجال الثقافة.

تبادل الاتفاقيات والمذكرات والخطابات من جانب دولة الإمارات كل من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ علي بن حماد الشامسي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير دولة لشؤون الدفاع محمد بن مبارك المزروعي، ووزيرة دولة لانا نسيبة، ووزيرة دولة نورة الكعبي، مع نظرائهم من الجانب الألماني من الوزراء والمسؤولين المعنيين.